Нина Менкенова выступит на соревнованиях в Токио

Нина Менкенова выступит на предолимпийских соревнованиях в Токио. Тестовый турнир состоится с 3 по 5 октября. В состав женской сборной России по борьбе включены шесть спортсменок, в том числе и уроженка Кетченеровского района.



Звание сильнейшей Нина Менкенова будет отстаивать в весовой категории до 53 килограммов. Девушка - бронзовый призер первенства страны прошлого года, чемпионка Европы по борьбе среди юниоров и победитель Открытого Кубка России и Европейских наций. Нина Менкенова выступит на предолимпийских соревнованиях в Токио. Тестовый турнир состоится с 3 по 5 октября. В состав женской сборной России по борьбе включены шесть спортсменок, в том числе и уроженка Кетченеровского района.Звание сильнейшей Нина Менкенова будет отстаивать в весовой категории до 53 килограммов. Девушка - бронзовый призер первенства страны прошлого года, чемпионка Европы по борьбе среди юниоров и победитель Открытого Кубка России и Европейских наций.



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