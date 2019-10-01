В Москве откроется выставка художников Калмыкии

Художники Калмыкии в Москве. Выставка под таким названием откроется пятого октября на базе постпредства республики в первопрестольной. Она объединит 36 живописных произведений трех маэстро кисти.



Так, народный художник республики Александр Поваев представит как традиционные живописные полотна, так и картины, выполненные в форме свитка. А серия картин Халги Поваевой расскажет об ойратских красавицах 17-20 веков.



Также свои работы представит Олег Хейчиев. Его картины – это сочная живопись и неожиданные находки для зрителей и самого автора. Добавлю, что сейчас династия Поваевых находится в Китае. Там, в дни празднования 70-летия образования КНР открылась их персональная выставка. Художники Калмыкии в Москве. Выставка под таким названием откроется пятого октября на базе постпредства республики в первопрестольной. Она объединит 36 живописных произведений трех маэстро кисти.Так, народный художник республики Александр Поваев представит как традиционные живописные полотна, так и картины, выполненные в форме свитка. А серия картин Халги Поваевой расскажет об ойратских красавицах 17-20 веков.Также свои работы представит Олег Хейчиев. Его картины – это сочная живопись и неожиданные находки для зрителей и самого автора. Добавлю, что сейчас династия Поваевых находится в Китае. Там, в дни празднования 70-летия образования КНР открылась их персональная выставка.



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