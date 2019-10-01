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Вчера, 12:58

Дворец детского творчества отмечает день рождения


Дворец детского творчества отмечает свой двадцать восьмой день рождения. За эти годы для юных жителей республики он стал настоящим культурным центром. Сегодня здесь обучаются почти полторы тысячи детей по самым разным направлениям, причем бесплатно.

В этом году здесь открыли еще пять новых. В прошлом году здание ДДТ капитально отремонтировали. В учебных кабинетах стало теплее и светлее. Закуплена новая мебель. В его стенах ребята получают возможность творчески развиваться в области науки, культуры и спорта.

«Первый успех и первые аплодисменты. Детские увлечения становятся для многих профессией», - делится педагог Александра Чакышева. За тридцать лет через ее руки прошло ни одно поколение.

В прошлом театральный художник работает во Дворце детского творчества со дня его основания. Кружок «Юный скульптор», который она ведет, посещают сегодня 47 детей.

Сегодня во Дворце детского творчества - более ста кружков по 10 направлениям. Их посещают почти полторы тысячи детей. Количество преподаваемых дисциплин с прошлого года увеличено. Среди новых – цифровая фотостудия, робототехника, научные общества учащихся «Экология» и «Биология», а также школа поисковика под руководством Константина Кирпилева и Игоря Кравчука. Впервые здесь начнет работать и музей боевой славы 28 Краснознаменной армии.

Ребята занимаются в теплых и уютных кабинетах. В прошлом году здесь произвели капитальный ремонт. Заменили системы отопления, водоснабжения, кровлю. Средства, в размере более 65 миллионов рублей были выделены из резервного фонда Президента страны.

Еще 25 миллионов выделил республиканский бюджет. Сейчас в планах - открыть новые детские объединения с учетом современных требований и запросов ребят.

День рождения ДДТ отмечают в обновленном здании. Торжественные речи, вручение подарков и яркие выступления детских творческих коллективов. На сцене - безупречный вокал юных артистов, хореография и театральное мастерство.

К примеру, поиск новых талантов в калмыцкой фольклорной студии «Алтн Хонх» для Татьяны Убушиевой – главная творческая задача. Большинство ее воспитанников - призеры всероссийских и международных конкурсов. Среди них и 12–летний Дантес Абушаев.

В этом году во дворце детского творчества планируют уделить больше внимания образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам педагогов, каждый ребенок здесь может найти занятие по душе. Ведь за 28 лет возможностей для творчества стало больше.



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