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Вчера, 12:55

Долгожители Калмыкии получат поздравления от главы государства


Четырнадцать жителей степного региона получат в этом месяце поздравления от главы государства. Традиционно большинство среди юбиляров составляют представительницы прекрасного пола – их девять. Живут октябрьские старожилы в Элисте, Лагани, селах Троицкое и Соленое.

Двум жителям региона исполнится 95, остальные отмечают 90-летние юбилеи.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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