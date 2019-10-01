Долгожители Калмыкии получат поздравления от главы государства

Четырнадцать жителей степного региона получат в этом месяце поздравления от главы государства. Традиционно большинство среди юбиляров составляют представительницы прекрасного пола – их девять. Живут октябрьские старожилы в Элисте, Лагани, селах Троицкое и Соленое.



Двум жителям региона исполнится 95, остальные отмечают 90-летние юбилеи. Четырнадцать жителей степного региона получат в этом месяце поздравления от главы государства. Традиционно большинство среди юбиляров составляют представительницы прекрасного пола – их девять. Живут октябрьские старожилы в Элисте, Лагани, селах Троицкое и Соленое.Двум жителям региона исполнится 95, остальные отмечают 90-летние юбилеи.



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