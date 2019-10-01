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Вчера, 12:44

В Калмыкии с визитом находится учитель Лама Сопа Ринпоче


В Калмыкии с пастырским визитом находится буддийский учитель Лама Сопа Ринпоче. Впервые в России он проведет ретрит по начитыванию 100 миллионов раз мантр Будды Сострадания Авалокитешвары. Он направлен на продление жизни и проводится для взращивания в каждом из нас бодхичитты – сострадания и любви к ближнему.

А накануне состоялась торжественная церемония его открытия. Сам ритуал пройдет с 7 по 20 октября. А 4 октября буддийскими учителями будет даровано посвящение Авалокитешвары – Будды Сострадания. В нем примут участие те, кто планирует посетить ретрит.

Это уникальный ритуал по начитыванию 100 млн. мантр Авалокитешвары. Его возглавят три буддийских учителя - Тэло Тулку, Сопа и Еше Лодой Ринпоче.



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