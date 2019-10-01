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Вчера, 12:42

Прокуратура Элисты обязала отремонтировать детский сад


Детский сад №12 города Элисты нуждается в капитальном ремонте кровли. Это проблема в дошкольном учреждении существовала давно. Однако недавние дожди усугубили ситуацию. Прокуратурой в адрес учредителя образовательной организации внесено представление о принятии мер к ремонту здания.

Это случилось после того, как информация о протечке кровли появилась в социальных сетях.

Вот так выглядят сейчас стены и потолок в одном из помещений детского сада №12. Обильные осадки на прошлой неделе полностью залили одно крыло дошкольного учреждения. Где занимаются дети второй младшей группы. Малышей пришлось размещать в другие кабинеты.

Из-за дождя кровля протекла в спортивном зале, медицинском кабинете. На лестничной площадке был буквально потоп, - рассказывает заведующая детским садом Валентина Лободина. Здание этого детского сада введено в эксплуатацию в девяносто втором году.

За более чем двадцать пять лет капитальный ремонт здесь ни разу не проводили. Мягкая кровля местами прохудилась, а кирпичная кладка его башен стала понемногу осыпаться. Именно это, по мнению специалистов, стало причиной того, что в дождливую погоду в некоторых местах кровля дала течь.

После того, как ситуация в этом детском саду получила огласку в социальных сетях, ею заинтересовалась прокуратура. Ведомство выявило грубые нарушения в законе об образовании.

И в целях их незамедлительного устранения в адрес администрации Элисты внесено представление, в котором требуется принять меры к ремонту здания.

Окончательного решения о проведении капитального ремонта дошкольного учреждения пока нет. Учредитель отодвинул его на следующий год. Причина - отсутствие средств в городском бюджете.

А пока сотрудники детского сада пытаются латать дыры самостоятельно.



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