Прокуратура Элисты обязала отремонтировать детский сад

Детский сад №12 города Элисты нуждается в капитальном ремонте кровли. Это проблема в дошкольном учреждении существовала давно. Однако недавние дожди усугубили ситуацию. Прокуратурой в адрес учредителя образовательной организации внесено представление о принятии мер к ремонту здания.



Это случилось после того, как информация о протечке кровли появилась в социальных сетях.



Вот так выглядят сейчас стены и потолок в одном из помещений детского сада №12. Обильные осадки на прошлой неделе полностью залили одно крыло дошкольного учреждения. Где занимаются дети второй младшей группы. Малышей пришлось размещать в другие кабинеты.



Из-за дождя кровля протекла в спортивном зале, медицинском кабинете. На лестничной площадке был буквально потоп, - рассказывает заведующая детским садом Валентина Лободина. Здание этого детского сада введено в эксплуатацию в девяносто втором году.



За более чем двадцать пять лет капитальный ремонт здесь ни разу не проводили. Мягкая кровля местами прохудилась, а кирпичная кладка его башен стала понемногу осыпаться. Именно это, по мнению специалистов, стало причиной того, что в дождливую погоду в некоторых местах кровля дала течь.



После того, как ситуация в этом детском саду получила огласку в социальных сетях, ею заинтересовалась прокуратура. Ведомство выявило грубые нарушения в законе об образовании.



И в целях их незамедлительного устранения в адрес администрации Элисты внесено представление, в котором требуется принять меры к ремонту здания.



Окончательного решения о проведении капитального ремонта дошкольного учреждения пока нет. Учредитель отодвинул его на следующий год. Причина - отсутствие средств в городском бюджете.



А пока сотрудники детского сада пытаются латать дыры самостоятельно. Детский сад №12 города Элисты нуждается в капитальном ремонте кровли. Это проблема в дошкольном учреждении существовала давно. Однако недавние дожди усугубили ситуацию. Прокуратурой в адрес учредителя образовательной организации внесено представление о принятии мер к ремонту здания.Это случилось после того, как информация о протечке кровли появилась в социальных сетях.Вот так выглядят сейчас стены и потолок в одном из помещений детского сада №12. Обильные осадки на прошлой неделе полностью залили одно крыло дошкольного учреждения. Где занимаются дети второй младшей группы. Малышей пришлось размещать в другие кабинеты.Из-за дождя кровля протекла в спортивном зале, медицинском кабинете. На лестничной площадке был буквально потоп, - рассказывает заведующая детским садом Валентина Лободина. Здание этого детского сада введено в эксплуатацию в девяносто втором году.За более чем двадцать пять лет капитальный ремонт здесь ни разу не проводили. Мягкая кровля местами прохудилась, а кирпичная кладка его башен стала понемногу осыпаться. Именно это, по мнению специалистов, стало причиной того, что в дождливую погоду в некоторых местах кровля дала течь.После того, как ситуация в этом детском саду получила огласку в социальных сетях, ею заинтересовалась прокуратура. Ведомство выявило грубые нарушения в законе об образовании.И в целях их незамедлительного устранения в адрес администрации Элисты внесено представление, в котором требуется принять меры к ремонту здания.Окончательного решения о проведении капитального ремонта дошкольного учреждения пока нет. Учредитель отодвинул его на следующий год. Причина - отсутствие средств в городском бюджете.А пока сотрудники детского сада пытаются латать дыры самостоятельно.



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