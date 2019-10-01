В Центральном хуруле прошла встреча с представителями СМИ

Тэло Тулку, Сопа и Еше Лодой Ринпоче провели встречу с представителями республиканских СМИ. Как стало известно, для участия в ритуале в Элисту прибудут более 350 паломников из разных регионов России и из-за рубежа.



По словам Шаджин ламы Калмыкии, эта уникальная возможность получить прямую передачу наставления и погрузиться в практику Дхармы. Чем больше дней верующие проведут в ретрите, тем ощутимее будет личный результат. А еще Ринпоче рассказал о работе по переводу священного текста.



Лама Сопа Ринпоче поблагодарил священнослужителей калмыцкого хурула во главе с Тело Тулку Ринпоче за большую подготовительную работу. А еще рассказал о значении этого древнего ритуала. Тэло Тулку, Сопа и Еше Лодой Ринпоче провели встречу с представителями республиканских СМИ. Как стало известно, для участия в ритуале в Элисту прибудут более 350 паломников из разных регионов России и из-за рубежа.По словам Шаджин ламы Калмыкии, эта уникальная возможность получить прямую передачу наставления и погрузиться в практику Дхармы. Чем больше дней верующие проведут в ретрите, тем ощутимее будет личный результат. А еще Ринпоче рассказал о работе по переводу священного текста.Лама Сопа Ринпоче поблагодарил священнослужителей калмыцкого хурула во главе с Тело Тулку Ринпоче за большую подготовительную работу. А еще рассказал о значении этого древнего ритуала.



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