В Элисте собрались члены международного фонда «Дороги мира»

Сегодня в Элисте за круглым столом собрались члены международного фонда «Дороги мира», гости из Вьетнама и их калмыцкие коллеги. Представительная делегация из страны восходящего солнца примет участие в предстоящих мероприятиях в поселке Адык.



Программа форума рассчитана на три дня и включает в себя много интересных событий. 2020 – перекрёстный год культур России и Вьетнама. А для фонда «Дороги мира» Калмыкия - один из любимых регионов.



Ирина Умнова-Конюхова принимала участие в проектах, организованных её знаменитым супругом Фёдором Конюховым в калмыцких степях. Нынешний форум - экологический. Сегодня в Элисте за круглым столом собрались члены международного фонда «Дороги мира», гости из Вьетнама и их калмыцкие коллеги. Представительная делегация из страны восходящего солнца примет участие в предстоящих мероприятиях в поселке Адык.Программа форума рассчитана на три дня и включает в себя много интересных событий. 2020 – перекрёстный год культур России и Вьетнама. А для фонда «Дороги мира» Калмыкия - один из любимых регионов.Ирина Умнова-Конюхова принимала участие в проектах, организованных её знаменитым супругом Фёдором Конюховым в калмыцких степях. Нынешний форум - экологический.



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