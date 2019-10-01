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Вчера, 18:11

В Элисте собрались члены международного фонда «Дороги мира»


Сегодня в Элисте за круглым столом собрались члены международного фонда «Дороги мира», гости из Вьетнама и их калмыцкие коллеги. Представительная делегация из страны восходящего солнца примет участие в предстоящих мероприятиях в поселке Адык.

Программа форума рассчитана на три дня и включает в себя много интересных событий. 2020 – перекрёстный год культур России и Вьетнама. А для фонда «Дороги мира» Калмыкия - один из любимых регионов.

Ирина Умнова-Конюхова принимала участие в проектах, организованных её знаменитым супругом Фёдором Конюховым в калмыцких степях. Нынешний форум - экологический.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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