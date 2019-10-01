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Вчера, 18:01

В Роспотребнадзоре открыта горячая линия по профилактике гриппа


С сегодняшнего дня в региональном управлении Роспотребнадзора открыта горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она будет работать до 16 октября.

Жители региона смогут получить консультации по вопросам качества вакцин, эпидемиологической ситуации, введения ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях, соблюдения температурного режима.



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