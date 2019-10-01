Медучреждения Калмыкии перешли на цифровые бюллетени

25-тысячный электронный больничный выдан в Калмыкии. Примечательно, что большой всплеск в лечебных учреждениях республики наблюдается по пятницам - регулярно в этот день выдается больше всего цифровых бюллетеней.



За два с половиной года реализации проекта отмечены положительные результаты: сократилось время врачей на выписку больничного, а его подделка невозможна.



Медсестра с полувековым стажем Вера Дорджиева оформляет очередной больничный лист. С момента внедрения электронного - в республиканской больнице имени Жемчуева выдано более трех тысяч цифровых бюллетеней.



Отказ от бумажных носителей, - подчеркивают специалисты, исключает ошибки, которые возникают при заполнении врачами бланков. Также отпадает необходимость в переоформлении листков и их восстановлении в случае утраты.



Ежегодно количество электронных больничных в регионе увеличивается. Речь идет как о частных, так и о государственных медучреждениях. Только за первое полугодие в Калмыкии выдано более 9 тысяч цифровых бюллетеней.



Теперь у работодателей нет необходимости обеспечивать сохранность больничного - вся информация с момента открытия электронного хранится в системе фонда социального страхования и может запрашиваться неоднократно.



В свою очередь, пациенты вправе самостоятельно выбирать, в каком виде им удобнее получить больничный. Еще одно преимущество - выплата пособия по нетрудоспособности по электронному больничному производится быстрее. Но бумажные носители все еще пользуются спросом.



Электронный документооборот во многом упростил работу не только бухгалтерии, снизив затраты на ведение учета, но и докторов, - делится доверенный врач – терапевт Зинаида Апушова. Ее пациенты – медработники. В год она выписывает около трехсот больничных.



Преимущество электронного больничного очевидна. Документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный вариант. Его невозможно потерять. Номер электронного больничного листа всегда можно посмотреть в личном кабинете на сайте Фонда Социального Страхования. На сегодняшний день выдача электронных листков нетрудоспособности осуществляется в 29 медицинских организациях.



В этом году еще пять медучреждениях Калмыкии полностью перешли на выдачу электронных листков – это республиканский онкодиспансер, Перинатальный центр имени Шунгаевой, противотуберкулёзный диспансер, а также Лаганская и Городовиковская районные больницы. 25-тысячный электронный больничный выдан в Калмыкии. Примечательно, что большой всплеск в лечебных учреждениях республики наблюдается по пятницам - регулярно в этот день выдается больше всего цифровых бюллетеней.За два с половиной года реализации проекта отмечены положительные результаты: сократилось время врачей на выписку больничного, а его подделка невозможна.Медсестра с полувековым стажем Вера Дорджиева оформляет очередной больничный лист. С момента внедрения электронного - в республиканской больнице имени Жемчуева выдано более трех тысяч цифровых бюллетеней.Отказ от бумажных носителей, - подчеркивают специалисты, исключает ошибки, которые возникают при заполнении врачами бланков. Также отпадает необходимость в переоформлении листков и их восстановлении в случае утраты.Ежегодно количество электронных больничных в регионе увеличивается. Речь идет как о частных, так и о государственных медучреждениях. Только за первое полугодие в Калмыкии выдано более 9 тысяч цифровых бюллетеней.Теперь у работодателей нет необходимости обеспечивать сохранность больничного - вся информация с момента открытия электронного хранится в системе фонда социального страхования и может запрашиваться неоднократно.В свою очередь, пациенты вправе самостоятельно выбирать, в каком виде им удобнее получить больничный. Еще одно преимущество - выплата пособия по нетрудоспособности по электронному больничному производится быстрее. Но бумажные носители все еще пользуются спросом.Электронный документооборот во многом упростил работу не только бухгалтерии, снизив затраты на ведение учета, но и докторов, - делится доверенный врач – терапевт Зинаида Апушова. Ее пациенты – медработники. В год она выписывает около трехсот больничных.Преимущество электронного больничного очевидна. Документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный вариант. Его невозможно потерять. Номер электронного больничного листа всегда можно посмотреть в личном кабинете на сайте Фонда Социального Страхования. На сегодняшний день выдача электронных листков нетрудоспособности осуществляется в 29 медицинских организациях.В этом году еще пять медучреждениях Калмыкии полностью перешли на выдачу электронных листков – это республиканский онкодиспансер, Перинатальный центр имени Шунгаевой, противотуберкулёзный диспансер, а также Лаганская и Городовиковская районные больницы.



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