В Центральном хуруле пройдет церемония открытия мани-ретрита

В Центральном хуруле состоится торжественная церемония открытия мани-ретрита. Он направлен на продление жизни и проводится для взращивания в каждом из нас бодхичитты – сострадания и любви к ближнему.



В этот день буддийскими учителями будет даровано посвящение Авалокитешвары – Будды Сострадания. В нем примут участие те, кто планирует посетить ретрит. Это уникальный ритуал по начитыванию 100 миллионов мантр Авалокитешвары.



Его возглавят три буддийских учителя - Тэло Тулку, Сопа и Еше Лодой Ринпоче. Ритуал пройдет с 4 по 20 октября. В Центральном хуруле состоится торжественная церемония открытия мани-ретрита. Он направлен на продление жизни и проводится для взращивания в каждом из нас бодхичитты – сострадания и любви к ближнему.В этот день буддийскими учителями будет даровано посвящение Авалокитешвары – Будды Сострадания. В нем примут участие те, кто планирует посетить ретрит. Это уникальный ритуал по начитыванию 100 миллионов мантр Авалокитешвары.Его возглавят три буддийских учителя - Тэло Тулку, Сопа и Еше Лодой Ринпоче. Ритуал пройдет с 4 по 20 октября.



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