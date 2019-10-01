В Национальной библиотеке состоится Международный круглый стол

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится открытие Международного круглого стола «Экология, экологический туризм и экспедиции нового поколения: диалог цивилизаций». Для участия приглашены ученые и руководители природосберегающих проектов учебных заведений столицы.



Организатор и ведущий круглого стола, Президент Фонда «Дорога Мира», известный общественный деятель Ирина Умнова-Конюхова. В мероприятии также примут участие иностранные гости. Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится открытие Международного круглого стола «Экология, экологический туризм и экспедиции нового поколения: диалог цивилизаций». Для участия приглашены ученые и руководители природосберегающих проектов учебных заведений столицы.Организатор и ведущий круглого стола, Президент Фонда «Дорога Мира», известный общественный деятель Ирина Умнова-Конюхова. В мероприятии также примут участие иностранные гости.



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