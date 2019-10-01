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Вчера, 13:17

Завершается голосование за главное дерево страны


Сегодня завершается голосование за главное дерево страны. Им может стать Одинокий тополь Калмыкии. На сайте Росдрево сейчас он в лидерах. За него отдали свои голоса более 13 тысяч человек.

Всего в списке - 12 исторических деревьев Татарстана, Чечни, Удмуртии, Северной Осетии-Алании, Ленинградской, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, Тамбова и Москвы.

Одна из главных задач конкурса – призвать к бережному отношению к окружающей среде, обратить внимание на культурное наследие России. Итоги голосования станут известны позже.



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