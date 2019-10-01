Сегодня завершается голосование за главное дерево страны. Им может стать Одинокий тополь Калмыкии. На сайте Росдрево сейчас он в лидерах. За него отдали свои голоса более 13 тысяч человек.



Всего в списке - 12 исторических деревьев Татарстана, Чечни, Удмуртии, Северной Осетии-Алании, Ленинградской, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, Тамбова и Москвы.



Одна из главных задач конкурса – призвать к бережному отношению к окружающей среде, обратить внимание на культурное наследие России. Итоги голосования станут известны позже. Сегодня завершается голосование за главное дерево страны. Им может стать Одинокий тополь Калмыкии. На сайте Росдрево сейчас он в лидерах. За него отдали свои голоса более 13 тысяч человек.Всего в списке - 12 исторических деревьев Татарстана, Чечни, Удмуртии, Северной Осетии-Алании, Ленинградской, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, Тамбова и Москвы.Одна из главных задач конкурса – призвать к бережному отношению к окружающей среде, обратить внимание на культурное наследие России. Итоги голосования станут известны позже.



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