В Нацбанке Калмыкии прошел День открытых дверей

Только один раз в году Отделение - Национального банка по Калмыкии может принять любое количество посетителей, желающих ознакомиться с его деятельностью. В День открытых дверей, объявленный 28 сентября, главное финансовое учреждение посетило более 250 человек - в основном это учащиеся и студенты образовательных организаций Элисты.



Лекции и мастер – классы специалисты посвящали актуальным темам и финансовой грамотности. Рассказывали о том, как хранить и инвестировать сбережения, как защитить банковскую карту от мошенников, распознавать финансовую пирамиду.



А также много интересного и важного рассказали о Единой биометрической системе, в частности, о том, каким образом она помогает людям сохранить свои средства. Только один раз в году Отделение - Национального банка по Калмыкии может принять любое количество посетителей, желающих ознакомиться с его деятельностью. В День открытых дверей, объявленный 28 сентября, главное финансовое учреждение посетило более 250 человек - в основном это учащиеся и студенты образовательных организаций Элисты.Лекции и мастер – классы специалисты посвящали актуальным темам и финансовой грамотности. Рассказывали о том, как хранить и инвестировать сбережения, как защитить банковскую карту от мошенников, распознавать финансовую пирамиду.А также много интересного и важного рассказали о Единой биометрической системе, в частности, о том, каким образом она помогает людям сохранить свои средства.



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