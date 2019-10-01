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Вчера, 13:14

В Нацбанке Калмыкии прошел День открытых дверей


Только один раз в году Отделение - Национального банка по Калмыкии может принять любое количество посетителей, желающих ознакомиться с его деятельностью. В День открытых дверей, объявленный 28 сентября, главное финансовое учреждение посетило более 250 человек - в основном это учащиеся и студенты образовательных организаций Элисты.

Лекции и мастер – классы специалисты посвящали актуальным темам и финансовой грамотности. Рассказывали о том, как хранить и инвестировать сбережения, как защитить банковскую карту от мошенников, распознавать финансовую пирамиду.

А также много интересного и важного рассказали о Единой биометрической системе, в частности, о том, каким образом она помогает людям сохранить свои средства.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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