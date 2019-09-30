В Калмыкии продолжается кампания по уплате налогов

«Начни с себя» - заплати налоги. В Калмыкии продолжается кампания по уплате имущественных сборов за 2018 год. Оплатить их можно онлайн через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».



Там же размещена информация о суммах начисленных и уплаченных платежей, и возможно распечатать налоговые уведомления и платежные документы. Выполнить свои обязательства необходимо до 2 декабря. «Начни с себя» - заплати налоги. В Калмыкии продолжается кампания по уплате имущественных сборов за 2018 год. Оплатить их можно онлайн через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».Там же размещена информация о суммах начисленных и уплаченных платежей, и возможно распечатать налоговые уведомления и платежные документы. Выполнить свои обязательства необходимо до 2 декабря.



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