В Элисте прошел турнир по киберспорту

Команда «Ками» стала победителем городского турнира по киберспорту. Соревнования проходят не первый год. В этот раз участники соревновались в компьютерной игре «Дота 2». 8 команд должны были продемонстрировать командный дух и взаимодействие между собой.



Также необходимо было проявить скорость реакции и способность предугадать действия врага. В Калмыкии он все больше набирает популярность. Турнир, включая игроков посетило около ста человек. Зрители пришли посмотреть на жаркие баталии. Команда «Ками» стала победителем городского турнира по киберспорту. Соревнования проходят не первый год. В этот раз участники соревновались в компьютерной игре «Дота 2». 8 команд должны были продемонстрировать командный дух и взаимодействие между собой.Также необходимо было проявить скорость реакции и способность предугадать действия врага. В Калмыкии он все больше набирает популярность. Турнир, включая игроков посетило около ста человек. Зрители пришли посмотреть на жаркие баталии.



Смотреть полный выпуск новостей



