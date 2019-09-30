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Вчера, 12:35

В Элисте прошел турнир по киберспорту


Команда «Ками» стала победителем городского турнира по киберспорту. Соревнования проходят не первый год. В этот раз участники соревновались в компьютерной игре «Дота 2». 8 команд должны были продемонстрировать командный дух и взаимодействие между собой.

Также необходимо было проявить скорость реакции и способность предугадать действия врага. В Калмыкии он все больше набирает популярность. Турнир, включая игроков посетило около ста человек. Зрители пришли посмотреть на жаркие баталии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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