В Элисте завершился фестиваль спектаклей для детей «Кееда»

В Элисте завершился второй международный фестиваль спектаклей для детей «Кееда». В течение четырех дней творческие коллективы из Чеченской республики, Дагестана, Севастополя, Азербайджана и Белоруссии радовали юных зрителей своими постановками.



Основные задачи фестиваля - укрепление творческих связей театральных деятелей регионов России. Поддержка молодых авторов, работающих с новыми формами, отвечающими современным запросам детской аудитории. В Элисте завершился второй международный фестиваль спектаклей для детей «Кееда». В течение четырех дней творческие коллективы из Чеченской республики, Дагестана, Севастополя, Азербайджана и Белоруссии радовали юных зрителей своими постановками.Основные задачи фестиваля - укрепление творческих связей театральных деятелей регионов России. Поддержка молодых авторов, работающих с новыми формами, отвечающими современным запросам детской аудитории.



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