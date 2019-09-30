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Вчера, 12:29

«МаханФест» состоялся


«МаханФест» состоялся. Гастрономический фестиваль «Маханфест», несмотря на непогоду, собрал тысячи горожан и гостей. Организаторы постарались. Гости мероприятия сразу же погрузились в атмосферу праздника – были организованы музей «Уникальная Калмыкия», выставка, площадки с мастер-классами и национальными спортивными играми.

Также жители и гости столицы приняли участие в чайной церемонии, чемпионате по метанию кизяка, сжигании Хар Мангаса - мифического существа, олицетворяющего зло. Каждый смог поучаствовать в обряде, тем самым, избавить себя от негатива.

Погода не помеха. Очереди не только за чаем и борциками. Столько яств. Гостям, в основном, приезжим из соседних регионов, трудно выговорить название некоторых блюд. Эля Михалева из Волгограда решила попробовать «Семжн» и не пожалела.

Здесь не только угостят «вкусняшками», а еще поделятся рецептами их приготовления.

А рядом еще один павильон. Здесь повара колдуют над борциками. Только здесь их готовят из дотура. По словам поваров, пальчики оближешь. А вот что говорят о «Хавста махане», который расходится за несколько минут.

А в этой очереди, растянувшейся почти на полкилометра, те, кто решил полакомиться кусочком «Кюра». Здесь и стар, и млад. О пище предков, многие знают не понаслышке. … когда-то готовил сам. И с удовольствием делится своими знаниями.

А это молодые люди из Крыма, учатся в КалмГУ. Для них сегодняшний фестиваль, еще и возможность узнать о культуре, обычаях и традициях калмыцкого народа.

Кстати, таких развлекательных игр, было немало. Например , перетягивание на мезинцах или шуточный турнир по метанию кизяка.

И, как всегда, не обходится без зрительского внимания - стрельба из лука. Гульнара Умерова исполнила свою мечту.

Как сообщают организаторы, специально для гастрономического форума было приготовлено не менее 200 литров кумыса и столько же килограммов мяса.



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