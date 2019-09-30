В Калмыкию прибывает Лама Сопа Ринпоче

Сегодня в Калмыкию с пастырским визитом прибывает высокий буддийский учитель Лама Сопа Ринпоче. Это величайшее событие для всех верующих. Впервые в России он проведет мани-ретрит по начитыванию ста миллионов раз мантры Будды Сострадания Авалокитешвары.



Имя высокого учителя хорошо известно жителям Калмыкии. В 2008 и 2010 годах в степном регионе находилась уникальная коллекция буддийских святынь из личного собрания священнослужителя. Сегодня в Калмыкию с пастырским визитом прибывает высокий буддийский учитель Лама Сопа Ринпоче. Это величайшее событие для всех верующих. Впервые в России он проведет мани-ретрит по начитыванию ста миллионов раз мантры Будды Сострадания Авалокитешвары.Имя высокого учителя хорошо известно жителям Калмыкии. В 2008 и 2010 годах в степном регионе находилась уникальная коллекция буддийских святынь из личного собрания священнослужителя.



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