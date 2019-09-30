С завтрашнего дня в силу вступают новые правила по безопасной перевозке детей. В первую очередь, это касается самих транспортных средств. Они не должны быть старше десяти лет с момента выпуска, быть оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС, тахографом и проблесковыми маячками на крыше.



Нововведения касаются не только экскурсионных, но и школьных автобусов. Автобусы должны быть оснащены ремнями безопасности.



Теперь, согласно постановлению российского правительства, это требование распространяется не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. Контролировать юных пассажиров будут сопровождающие. Дети не должны подниматься с мест, ходить по салону.



Впрочем, к юным пассажирам у водителя транспортного средства претензий нет, а вот качество дорог, - сетует мужчина, оставляют желать лучшего.



Школьный автобус рассчитан на 28 посадочных мест. В образовательное учреждение он поступил в начале текущего года. Что тоже немаловажно.



Ведь согласно новым требованиям транспортное средство для организованной перевозки детей не может быть старше десяти лет. Отдельной строкой в документе прописано и необходимое оснащение автобусов.



Прежде чем совершить свой первый рейс, каждый автобус проходит проверку. В год таких бывает не менее двух.



С начала года в авариях на российских дорогах травмы получили около шести ста детей, большинство из них не были пристегнуты ремнями безопасности.



В степном регионе с начала года зарегистрировано 54 ДТП с участием детей, в результате которых три ребенка погибло, 60 получили ранения. Зачастую несовершеннолетние становятся жертвами халатного отношения своих же родителей к правилам ПДД.



Есть и те родители, кто строго следит за тем, чтобы в машине ребенок был пристегнут. Новые правила перевозки детей автобусами вступают в силу уже с завтрашнего дня. С завтрашнего дня в силу вступают новые правила по безопасной перевозке детей. В первую очередь, это касается самих транспортных средств. Они не должны быть старше десяти лет с момента выпуска, быть оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС, тахографом и проблесковыми маячками на крыше.Нововведения касаются не только экскурсионных, но и школьных автобусов. Автобусы должны быть оснащены ремнями безопасности.Теперь, согласно постановлению российского правительства, это требование распространяется не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. Контролировать юных пассажиров будут сопровождающие. Дети не должны подниматься с мест, ходить по салону.Впрочем, к юным пассажирам у водителя транспортного средства претензий нет, а вот качество дорог, - сетует мужчина, оставляют желать лучшего.Школьный автобус рассчитан на 28 посадочных мест. В образовательное учреждение он поступил в начале текущего года. Что тоже немаловажно.Ведь согласно новым требованиям транспортное средство для организованной перевозки детей не может быть старше десяти лет. Отдельной строкой в документе прописано и необходимое оснащение автобусов.Прежде чем совершить свой первый рейс, каждый автобус проходит проверку. В год таких бывает не менее двух.С начала года в авариях на российских дорогах травмы получили около шести ста детей, большинство из них не были пристегнуты ремнями безопасности.В степном регионе с начала года зарегистрировано 54 ДТП с участием детей, в результате которых три ребенка погибло, 60 получили ранения. Зачастую несовершеннолетние становятся жертвами халатного отношения своих же родителей к правилам ПДД.Есть и те родители, кто строго следит за тем, чтобы в машине ребенок был пристегнут. Новые правила перевозки детей автобусами вступают в силу уже с завтрашнего дня.



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