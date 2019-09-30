В Калмыкии продолжается вакцинация населения

В Калмыкии вакцинация продолжается. На сегодня прививку получили более 56 тысяч человек. Первая партия противогриппозного препарата, поступившая в регион в августе, практически использована.



В ближайшее время профилактика гриппа завершится и в Элисте. Сейчас ожидают новую партию вакцины. Затем прививку начнут получать жители районов, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. В Калмыкии вакцинация продолжается. На сегодня прививку получили более 56 тысяч человек. Первая партия противогриппозного препарата, поступившая в регион в августе, практически использована.В ближайшее время профилактика гриппа завершится и в Элисте. Сейчас ожидают новую партию вакцины. Затем прививку начнут получать жители районов, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.



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