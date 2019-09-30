Бату Хасиков опубликовал видеообращение к жителям республики

Глава региона Бату Хасиков в своем аккаунте в соцсетях опубликовал видеообращение к жителям. В нем руководитель республики объясняет причины своих последних кадровых решений. Глава региона Бату Хасиков в своем аккаунте в соцсетях опубликовал видеообращение к жителям. В нем руководитель республики объясняет причины своих последних кадровых решений.



Смотреть полный выпуск новостей



