В Элисте завершается подготовка к гастрономическому фестивалю

Сегодня завершается подготовка к гастрономическому фестивалю «Маханфест». Из-за ненастья площадкой для его проведения станет столичный парк «Дружба». Фестиваль стартует в полдень субботы.



В это же время начнут работать музей «Уникальная Калмыкия», выставка изделий местных ремесленников, площадки с мастер-классами и национальными спортивными играми.



Также жителей и гостей столицы ждет чайная церемония, чемпионат по метанию кизяка, сжигание Хар Мангаса - мифического существа, олицетворяющего зло. Каждый сможет поучаствовать в обряде, тем самым, избавить себя от негатива. Сегодня завершается подготовка к гастрономическому фестивалю «Маханфест». Из-за ненастья площадкой для его проведения станет столичный парк «Дружба». Фестиваль стартует в полдень субботы.В это же время начнут работать музей «Уникальная Калмыкия», выставка изделий местных ремесленников, площадки с мастер-классами и национальными спортивными играми.Также жителей и гостей столицы ждет чайная церемония, чемпионат по метанию кизяка, сжигание Хар Мангаса - мифического существа, олицетворяющего зло. Каждый сможет поучаствовать в обряде, тем самым, избавить себя от негатива.



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