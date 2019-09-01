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Сегодня, 18:13

В Элисте завершается подготовка к гастрономическому фестивалю


Сегодня завершается подготовка к гастрономическому фестивалю «Маханфест». Из-за ненастья площадкой для его проведения станет столичный парк «Дружба». Фестиваль стартует в полдень субботы.

В это же время начнут работать музей «Уникальная Калмыкия», выставка изделий местных ремесленников, площадки с мастер-классами и национальными спортивными играми.

Также жителей и гостей столицы ждет чайная церемония, чемпионат по метанию кизяка, сжигание Хар Мангаса - мифического существа, олицетворяющего зло. Каждый сможет поучаствовать в обряде, тем самым, избавить себя от негатива.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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