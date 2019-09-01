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Сегодня, 18:05

Центральный хурул станет местом проведения мани-ритрита


«Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте – станет местом проведения мани-ритрита. Этот уникальный ритуал по начитыванию ста миллионов мантр Авалокитешвары – ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, возглавят три великих Учителя, досточтимые Тэло Тулу Ринпоче, Сопа Ринпоче и Еше Лодой Ринпоче. Значимое для буддистов событие пройдет с 4 по 20 октября.

По словам Шаджин ламы Калмыкии, он проводится для развития сострадания, взращивания бодхичитты – любви к ближнему. Этот ритуал также направлен на продление жизни, в этот раз он будет посвящен долголетию Его Святейшества Далай-ламы XIV.

Торжественная церемония открытия мини-ритрита состоится 1 октября. В этот день будет даровано посвящение Авалокитешвары для тех, кто желает принять участие в ритрите.

Тем временем, в Центральном хуруле продолжаются ритуалы под руководством Еше Лодоя Ринпоче. Один из них будет посвящен призванию богатства и благополучия.



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