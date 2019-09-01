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Сегодня, 17:59

Имя Николая Баирова будет носить школа в Астраханской области


Имя нашего земляка Героя России Николая Баирова теперь будет носить одна из сельских школ в Астраханской области. Выпускник этого учебного заведения, он погиб при выполнении спецзадания.

В феврале 95 во время боевого вылета майор Баиров наносил удар по опорному пункту боевиков в двух километрах южнее села Чечен-Аул. В момент атаки его самолет был сбит террористами. Тело его так и не было найдено.

В 99 году Решением Ленинского суда Астрахани Николая Баирова признали умершим. За мужество и героизм, Указом президента страны ему присвоено звание Героя России.



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