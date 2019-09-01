В Калмыкии идёт неделя безопасного дорожного движения

С 23 сентября по стране идёт ежегодная неделя безопасного дорожного движения. Её цель профилактика детского дорожного травматизма. Она включает в себя рейды по транспортным перевозкам детей, встречи с родителями на собраниях в школах и детских садах, беседы и интерактивные игры с детьми.



Сегодня участники движения юных инспекторов движения из 4 столичной школы призывали жителей города быть внимательными и всегда помнить, что внимательность – главное условие на дороге. С 23 сентября по стране идёт ежегодная неделя безопасного дорожного движения. Её цель профилактика детского дорожного травматизма. Она включает в себя рейды по транспортным перевозкам детей, встречи с родителями на собраниях в школах и детских садах, беседы и интерактивные игры с детьми.Сегодня участники движения юных инспекторов движения из 4 столичной школы призывали жителей города быть внимательными и всегда помнить, что внимательность – главное условие на дороге.



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