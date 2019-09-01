В Элисте продолжается фестиваль «Кееда». Ребят сегодня ждут сразу две постановки. Это невероятная история о преданности и музыкальная сказка. Их представят коллектив Дагестана и Севастопольского театра имени кукол.



Это уже второй международный фестиваль спектаклей для детей. Он проходит под девизом «Свои сердца подарим детям!». В нем принимают участие коллективы театров Республики Крым и стран ближнего Зарубежья: Белоруссии, Азербайджана, Кыргызстана. Фестиваль продлится до конца сентября.



То, что происходит на сцене просто завораживает детей. Столько любимых персонажей, музыки и радости. А главный герой фестиваля «Кееда» сразу завоевал любовь юных зрителей.



Доброжелательная обстановка в зале расположила детей вступить в диалог с актерами и охотно отвечать на их вопросы. Постановка пронизана добротой и состраданием. Те чувства, что закладываются с детства. А театр преследует именно эту цель: учить детей быть добрыми и вежливыми.



В дни фестиваля ребята увидят много интересных постановок, которые им подготовили коллективы из Чеченской республики, Дагестана, Севастополя и Азербайджана. Это лучшие спектакли по произведениям национальных авторов, а также русской, зарубежной драматургии, переведенной на родной язык.



Инициатором проекта выступило руководство национального драматического театра, а профильное министерство поддержало идею проведения фестиваля в Элисте, который приобщает молодое поколение региона к мировому, отечественному театральному наследию.



Ну, а проблема отсутствия в республике детского театра в скором времени решится, заявил со сцены заместитель министра культуры и туризма Николай Санджиев.



Программа фестиваля насыщенная. Это не только показы спектаклей, но и еще предстоит их обсуждение. Для этого и был приглашен из Москвы известный театральный критик Павел Подкладов.



По его словам, одна из задач - это поддержка молодых авторов, работающих с новыми формами, отвечающими современным запросам детской аудитории.



Главная награда, признаются участники международного фестиваля, это, конечно, аплодисменты маленьких зрителей, их любовь к театру. В Элисте продолжается фестиваль «Кееда». Ребят сегодня ждут сразу две постановки. Это невероятная история о преданности и музыкальная сказка. Их представят коллектив Дагестана и Севастопольского театра имени кукол.Это уже второй международный фестиваль спектаклей для детей. Он проходит под девизом «Свои сердца подарим детям!». В нем принимают участие коллективы театров Республики Крым и стран ближнего Зарубежья: Белоруссии, Азербайджана, Кыргызстана. Фестиваль продлится до конца сентября.То, что происходит на сцене просто завораживает детей. Столько любимых персонажей, музыки и радости. А главный герой фестиваля «Кееда» сразу завоевал любовь юных зрителей.Доброжелательная обстановка в зале расположила детей вступить в диалог с актерами и охотно отвечать на их вопросы. Постановка пронизана добротой и состраданием. Те чувства, что закладываются с детства. А театр преследует именно эту цель: учить детей быть добрыми и вежливыми.В дни фестиваля ребята увидят много интересных постановок, которые им подготовили коллективы из Чеченской республики, Дагестана, Севастополя и Азербайджана. Это лучшие спектакли по произведениям национальных авторов, а также русской, зарубежной драматургии, переведенной на родной язык.Инициатором проекта выступило руководство национального драматического театра, а профильное министерство поддержало идею проведения фестиваля в Элисте, который приобщает молодое поколение региона к мировому, отечественному театральному наследию.Ну, а проблема отсутствия в республике детского театра в скором времени решится, заявил со сцены заместитель министра культуры и туризма Николай Санджиев.Программа фестиваля насыщенная. Это не только показы спектаклей, но и еще предстоит их обсуждение. Для этого и был приглашен из Москвы известный театральный критик Павел Подкладов.По его словам, одна из задач - это поддержка молодых авторов, работающих с новыми формами, отвечающими современным запросам детской аудитории.Главная награда, признаются участники международного фестиваля, это, конечно, аплодисменты маленьких зрителей, их любовь к театру.



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