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Сегодня, 15:55

В Элисте продолжается фестиваль «Кееда»


В Элисте продолжается фестиваль «Кееда». Ребят сегодня ждут сразу две постановки. Это невероятная история о преданности и музыкальная сказка. Их представят коллектив Дагестана и Севастопольского театра имени кукол.

Это уже второй международный фестиваль спектаклей для детей. Он проходит под девизом «Свои сердца подарим детям!». В нем принимают участие коллективы театров Республики Крым и стран ближнего Зарубежья: Белоруссии, Азербайджана, Кыргызстана. Фестиваль продлится до конца сентября.

То, что происходит на сцене просто завораживает детей. Столько любимых персонажей, музыки и радости. А главный герой фестиваля «Кееда» сразу завоевал любовь юных зрителей.

Доброжелательная обстановка в зале расположила детей вступить в диалог с актерами и охотно отвечать на их вопросы. Постановка пронизана добротой и состраданием. Те чувства, что закладываются с детства. А театр преследует именно эту цель: учить детей быть добрыми и вежливыми.

В дни фестиваля ребята увидят много интересных постановок, которые им подготовили коллективы из Чеченской республики, Дагестана, Севастополя и Азербайджана. Это лучшие спектакли по произведениям национальных авторов, а также русской, зарубежной драматургии, переведенной на родной язык.

Инициатором проекта выступило руководство национального драматического театра, а профильное министерство поддержало идею проведения фестиваля в Элисте, который приобщает молодое поколение региона к мировому, отечественному театральному наследию.

Ну, а проблема отсутствия в республике детского театра в скором времени решится, заявил со сцены заместитель министра культуры и туризма Николай Санджиев.

Программа фестиваля насыщенная. Это не только показы спектаклей, но и еще предстоит их обсуждение. Для этого и был приглашен из Москвы известный театральный критик Павел Подкладов.

По его словам, одна из задач - это поддержка молодых авторов, работающих с новыми формами, отвечающими современным запросам детской аудитории.

Главная награда, признаются участники международного фестиваля, это, конечно, аплодисменты маленьких зрителей, их любовь к театру.



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