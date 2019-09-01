Сегодня отмечается Всемирный день туризма. К этой дате в регионе проводится ряд мероприятий, направленных на расширение представлений жителей о туристических объектах и направлениях, развивающихся в Калмыкии. В элистинском техлицее представители профильного ведомства провели тематические уроки.



В последнее время необычные красоты степных просторов все больше и больше привлекают туристов из разных регионов страны и зарубежья. Заповедные черные земли, розовые озера, буддийские храмы – стали объектами настоящего паломничества. Одни здесь находят умиротворение и единение с природой, другие просто знакомятся с экзотической местностью.



Однако, как показывает практика, далеко не все местные жители знакомы с достопримечательностями республики. Как правило, они вспоминают Центральный хурул, Площадь пагоды семи дней и тюльпанные острова в степи.



Чтобы познакомить молодежь степной столицы с новыми туристическими объектами и рассказать о традиционных культурных ценностях кочевников сотрудники профильного министерства провели в столичных школах открытые тематические уроки. В рамках которого дети прошли тест на знание туристических объектов и памятников культуры.



К удивлению специалистов, по мнению школьников, новым центром притяжения туристов в республике станут небольшие населенные пункты, где каждый может стать ближе к природе.



А девятиклассник Бадма Зудаев, увлекающийся изучением национальных традиций, считает, что такие мероприятия как фестиваль тюльпанов, «Ойрад-тумен» раскрывают все богатство и красоту родной культуры, помогает рассказать о ней большому числу людей.



Благодаря господдержке, которую оказывают предпринимателям, занятым в сфере туризма, в регионе развиваются новые направления и объекты, привлекающие посетителей.



А в 2020 году, по словам Эльбикова, появится еще один уникальный туробъект. Возможно развитие и такого направления как историко-исследовательский. Сегодня отмечается Всемирный день туризма. К этой дате в регионе проводится ряд мероприятий, направленных на расширение представлений жителей о туристических объектах и направлениях, развивающихся в Калмыкии. В элистинском техлицее представители профильного ведомства провели тематические уроки.В последнее время необычные красоты степных просторов все больше и больше привлекают туристов из разных регионов страны и зарубежья. Заповедные черные земли, розовые озера, буддийские храмы – стали объектами настоящего паломничества. Одни здесь находят умиротворение и единение с природой, другие просто знакомятся с экзотической местностью.Однако, как показывает практика, далеко не все местные жители знакомы с достопримечательностями республики. Как правило, они вспоминают Центральный хурул, Площадь пагоды семи дней и тюльпанные острова в степи.Чтобы познакомить молодежь степной столицы с новыми туристическими объектами и рассказать о традиционных культурных ценностях кочевников сотрудники профильного министерства провели в столичных школах открытые тематические уроки. В рамках которого дети прошли тест на знание туристических объектов и памятников культуры.К удивлению специалистов, по мнению школьников, новым центром притяжения туристов в республике станут небольшие населенные пункты, где каждый может стать ближе к природе.А девятиклассник Бадма Зудаев, увлекающийся изучением национальных традиций, считает, что такие мероприятия как фестиваль тюльпанов, «Ойрад-тумен» раскрывают все богатство и красоту родной культуры, помогает рассказать о ней большому числу людей.Благодаря господдержке, которую оказывают предпринимателям, занятым в сфере туризма, в регионе развиваются новые направления и объекты, привлекающие посетителей.А в 2020 году, по словам Эльбикова, появится еще один уникальный туробъект. Возможно развитие и такого направления как историко-исследовательский.



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