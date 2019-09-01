ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:45

В Национальном музее открылась выставка


В Национальном музее имени Пальмова открылась выставка «Отец и сын. Никита и Дмитрий Санджиевы». Выставка посвящена 95-летию со дня рождения народного художника России, первого калмыцкого скульптора Никиты Амолдановича Санджиева и 70-летнему юбилею народного художника России Дмитрия Никитича Санджиева.

Экспозиция представлена работами в разных жанрах и направлениях: скульптура, графика и живописные произведения. Все, кто пришел на выставку в Национальный музей еще раз убедились в том, что творческие династии художников как прошлого, так и современности - это переплетения судеб, характеров и творческих взглядов.

Династия Санджиевых - тому яркий пример. Один из скульптурных символов столицы - памятник Оке Ивановичу Городовикову. Его автор Никита Амолданович Санджиев. Воспитанник Вознесеновского детского дома, почетный гражданин Элисты, заслуженный художник России, сумел найти такой образ, который стал своеобразной эмблемой нашего города.

Его сын, Дмитрий Санджиев - действительный член Академии художеств, народный художник России, известен далеко за пределами страны. Он работает в других художественных образах, а его выставки проходили во многих государствах. И хотя живет Дмитрий Никитич сейчас в Москве, себя считает элистинцем.

В церемонии открытия выставки принимали участие художники Калмыкии, представители творческой интеллигенции и просто любители изобразительного искусства.

Администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг, заместитель министра культуры и туризма Николай Санджиев, председатель республиканского отделения Союза художников России Виктор Дорджиев говорили о том, что работы эти двух мастеров, помещенные в одном зале позволяют увидеть духовное единство и творческую общность отца и сына.

Все посетители выставки отмечают удивительную способность Дмитрия Санджиева: в сиюминутном видеть вечное, а через вечное говорить о повседневном:

Работы Дмитрия Санджиева - это монологи художника о добре, мире и гармонии. После просмотра произведений художника остается ощущение гармонии мира во всем его многообразии, как у этой юной элистинки Вики Васильевой

И можно сказать, что произведения отца и сына в разных формах рассказывают о взаимоотношениях человека с окружающим миром, единстве с природой, а экспозиция дает полное представление о масштабах их художественного дарования.



Другие новости по теме:

  • В Элисте открылась выставка Никиты и Дмитрия Санджиевых
  • В Национальном музее откроется выставка отца и сына Санджиевых
  • В Национальном музее открылась выставка калмыцких художников
  • В Москве открылась персональная выставка Дмитрия Санджиева
  • В Национальном музее пройдет выставка Гарри Рокчинского
  • Дмитрию Санджиеву присвоено почётное звание «Народный художник России»
  • Выставка картин Дмитрия Санджиева открылась в Элисте
  • В Нацмузее Калмыкии состоится открытие юбилейной выставки Никиты Санджиева
  • В Национальном музее Калмыкии работает выставка художника Виктора Терехова
  • 90-летие первого калмыцкого скульптора в Калмыкии отметят персональной выставкой и вечером памяти

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34