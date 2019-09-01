В Национальном музее открылась выставка

В Национальном музее имени Пальмова открылась выставка «Отец и сын. Никита и Дмитрий Санджиевы». Выставка посвящена 95-летию со дня рождения народного художника России, первого калмыцкого скульптора Никиты Амолдановича Санджиева и 70-летнему юбилею народного художника России Дмитрия Никитича Санджиева.



Экспозиция представлена работами в разных жанрах и направлениях: скульптура, графика и живописные произведения. Все, кто пришел на выставку в Национальный музей еще раз убедились в том, что творческие династии художников как прошлого, так и современности - это переплетения судеб, характеров и творческих взглядов.



Династия Санджиевых - тому яркий пример. Один из скульптурных символов столицы - памятник Оке Ивановичу Городовикову. Его автор Никита Амолданович Санджиев. Воспитанник Вознесеновского детского дома, почетный гражданин Элисты, заслуженный художник России, сумел найти такой образ, который стал своеобразной эмблемой нашего города.



Его сын, Дмитрий Санджиев - действительный член Академии художеств, народный художник России, известен далеко за пределами страны. Он работает в других художественных образах, а его выставки проходили во многих государствах. И хотя живет Дмитрий Никитич сейчас в Москве, себя считает элистинцем.



В церемонии открытия выставки принимали участие художники Калмыкии, представители творческой интеллигенции и просто любители изобразительного искусства.



Администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг, заместитель министра культуры и туризма Николай Санджиев, председатель республиканского отделения Союза художников России Виктор Дорджиев говорили о том, что работы эти двух мастеров, помещенные в одном зале позволяют увидеть духовное единство и творческую общность отца и сына.



Все посетители выставки отмечают удивительную способность Дмитрия Санджиева: в сиюминутном видеть вечное, а через вечное говорить о повседневном:



Работы Дмитрия Санджиева - это монологи художника о добре, мире и гармонии. После просмотра произведений художника остается ощущение гармонии мира во всем его многообразии, как у этой юной элистинки Вики Васильевой



И можно сказать, что произведения отца и сына в разных формах рассказывают о взаимоотношениях человека с окружающим миром, единстве с природой, а экспозиция дает полное представление о масштабах их художественного дарования. В Национальном музее имени Пальмова открылась выставка «Отец и сын. Никита и Дмитрий Санджиевы». Выставка посвящена 95-летию со дня рождения народного художника России, первого калмыцкого скульптора Никиты Амолдановича Санджиева и 70-летнему юбилею народного художника России Дмитрия Никитича Санджиева.Экспозиция представлена работами в разных жанрах и направлениях: скульптура, графика и живописные произведения. Все, кто пришел на выставку в Национальный музей еще раз убедились в том, что творческие династии художников как прошлого, так и современности - это переплетения судеб, характеров и творческих взглядов.Династия Санджиевых - тому яркий пример. Один из скульптурных символов столицы - памятник Оке Ивановичу Городовикову. Его автор Никита Амолданович Санджиев. Воспитанник Вознесеновского детского дома, почетный гражданин Элисты, заслуженный художник России, сумел найти такой образ, который стал своеобразной эмблемой нашего города.Его сын, Дмитрий Санджиев - действительный член Академии художеств, народный художник России, известен далеко за пределами страны. Он работает в других художественных образах, а его выставки проходили во многих государствах. И хотя живет Дмитрий Никитич сейчас в Москве, себя считает элистинцем.В церемонии открытия выставки принимали участие художники Калмыкии, представители творческой интеллигенции и просто любители изобразительного искусства.Администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг, заместитель министра культуры и туризма Николай Санджиев, председатель республиканского отделения Союза художников России Виктор Дорджиев говорили о том, что работы эти двух мастеров, помещенные в одном зале позволяют увидеть духовное единство и творческую общность отца и сына.Все посетители выставки отмечают удивительную способность Дмитрия Санджиева: в сиюминутном видеть вечное, а через вечное говорить о повседневном:Работы Дмитрия Санджиева - это монологи художника о добре, мире и гармонии. После просмотра произведений художника остается ощущение гармонии мира во всем его многообразии, как у этой юной элистинки Вики ВасильевойИ можно сказать, что произведения отца и сына в разных формах рассказывают о взаимоотношениях человека с окружающим миром, единстве с природой, а экспозиция дает полное представление о масштабах их художественного дарования.



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