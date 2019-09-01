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Сегодня, 15:40

В Элисте продолжает работу межрегиональная конференция


В Элисте продолжает работу межрегиональная научно-практическая конференция «Современная скульптура и живопись: тенденции, технологии, материалы».

Она проходит в рамках юбилейных торжеств, посвященных выдающимся мастерам зодчества и живописи Никите Санджиеву, которому в этом году исполнилось бы 95 лет, и его сыну Дмитрию Санджиеву, отметившего 70-летие со дня рождения.

Приветственный адрес главы республики зачитала вице – премьер Правительства – Ирина Шварцман. В нем отмечается неоценимый вклад мастеров.

Многие работы Никиты Амолдановича, стоявшего, по сути, у истоков развития скульптуры и архитектуры Калмыкии, удивительно современны: выполнены с большой любовью к родному краю, Отчизне.

Щедро одарила природа талантом и его сына – Дмитрия, получившего признание не только в родных пенатах.



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