Сотрудники соцзащиты повышают профессиональную подготовку

В Элисте свою профессиональную подготовку в эти дни повышают сотрудники центров социальной защиты. А именно те, кто в ближайшие пять шесть лет уже выйдет на пенсию. Такая работа по подготовке кадров предпенсионного возраста в степном регионе ведется в рамках Нацпроекта «Демография».



На сегодняшний день переобучение прошли около шестидесяти человек. Оно проводится по разным направлениям: образование, экономика, социальное обслуживание, тьюторство и другие.



Например, эти соцработники знакомятся с системой долговременного ухода. Полученные теоретические знания они тут же оттачивают на практике. Занятия проводят педагоги из Московского института профессионального дополнительного образования работников социальной сферы. В Элисте свою профессиональную подготовку в эти дни повышают сотрудники центров социальной защиты. А именно те, кто в ближайшие пять шесть лет уже выйдет на пенсию. Такая работа по подготовке кадров предпенсионного возраста в степном регионе ведется в рамках Нацпроекта «Демография».На сегодняшний день переобучение прошли около шестидесяти человек. Оно проводится по разным направлениям: образование, экономика, социальное обслуживание, тьюторство и другие.Например, эти соцработники знакомятся с системой долговременного ухода. Полученные теоретические знания они тут же оттачивают на практике. Занятия проводят педагоги из Московского института профессионального дополнительного образования работников социальной сферы.



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