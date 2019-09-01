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Вчера, 17:55

Сотрудники соцзащиты повышают профессиональную подготовку


В Элисте свою профессиональную подготовку в эти дни повышают сотрудники центров социальной защиты. А именно те, кто в ближайшие пять шесть лет уже выйдет на пенсию. Такая работа по подготовке кадров предпенсионного возраста в степном регионе ведется в рамках Нацпроекта «Демография».

На сегодняшний день переобучение прошли около шестидесяти человек. Оно проводится по разным направлениям: образование, экономика, социальное обслуживание, тьюторство и другие.

Например, эти соцработники знакомятся с системой долговременного ухода. Полученные теоретические знания они тут же оттачивают на практике. Занятия проводят педагоги из Московского института профессионального дополнительного образования работников социальной сферы.



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