Председателем ЭГС избран Николай Орзаев

Председателем Элистинского городского собрания избран Николай Орзаев. Он стал одним из 25 избранников народа 8 сентября. А возглавил городскую администрацию Дмитрий Трапезников, предложенный на эту должность Главой региона Бату Хасиковым.



Известно, что Трапезников родом из Краснодара, имеет несколько высших образований. Вся его жизнь была связана с Донецком и Донбасом. Новоиспеченные руководители кратко обозначили свои планы и принципы. По их общему признанию, работы впереди много. Председателем Элистинского городского собрания избран Николай Орзаев. Он стал одним из 25 избранников народа 8 сентября. А возглавил городскую администрацию Дмитрий Трапезников, предложенный на эту должность Главой региона Бату Хасиковым.Известно, что Трапезников родом из Краснодара, имеет несколько высших образований. Вся его жизнь была связана с Донецком и Донбасом. Новоиспеченные руководители кратко обозначили свои планы и принципы. По их общему признанию, работы впереди много.



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