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Сегодня, 15:21

В Калмыкии появится детский театр


В Калмыкии появится свой детский театр. Об этом стало известно сегодня на открытии второго международного театрального фестиваля спектаклей для детей « Кееда». А начался он с показа Белорусского государственного Академического ТЮЗа «Муха-Цокотуха».

И в последующие дни юных зрителей ждут интересные и увлекательные постановки творческих коллективов из Чеченской республики, Дагестана, Севастополя и Азербайджана.

Основные задачи фестиваля -укрепление творческих связей театральных деятелей регионов России. Поддержка молодых авторов, работающих с новыми формами, отвечающими современным запросам детской аудитории.

Кстати, для просмотра и обсуждения спектаклей из Москвы прибыл известный театральный критик Павел Подкладов.



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