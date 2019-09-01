В Калмыкии появится детский театр

В Калмыкии появится свой детский театр. Об этом стало известно сегодня на открытии второго международного театрального фестиваля спектаклей для детей « Кееда». А начался он с показа Белорусского государственного Академического ТЮЗа «Муха-Цокотуха».



И в последующие дни юных зрителей ждут интересные и увлекательные постановки творческих коллективов из Чеченской республики, Дагестана, Севастополя и Азербайджана.



Основные задачи фестиваля -укрепление творческих связей театральных деятелей регионов России. Поддержка молодых авторов, работающих с новыми формами, отвечающими современным запросам детской аудитории.



Кстати, для просмотра и обсуждения спектаклей из Москвы прибыл известный театральный критик Павел Подкладов. В Калмыкии появится свой детский театр. Об этом стало известно сегодня на открытии второго международного театрального фестиваля спектаклей для детей « Кееда». А начался он с показа Белорусского государственного Академического ТЮЗа «Муха-Цокотуха».И в последующие дни юных зрителей ждут интересные и увлекательные постановки творческих коллективов из Чеченской республики, Дагестана, Севастополя и Азербайджана.Основные задачи фестиваля -укрепление творческих связей театральных деятелей регионов России. Поддержка молодых авторов, работающих с новыми формами, отвечающими современным запросам детской аудитории.Кстати, для просмотра и обсуждения спектаклей из Москвы прибыл известный театральный критик Павел Подкладов.



Смотреть полный выпуск новостей



