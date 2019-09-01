В Элисте ведётся строительство православного храма

В эти дни - мы свидетели важнейших событий в духовной жизни республики. Открыт ещё один хурул на родине Геше Вангьяла в посёлке Шин-Мер. Его построили на пожертвования местных жителей. Активно, несмотря на погодные условия, ведётся и строительство православного храма в 7 микрорайоне столицы.



В многоконфессиональной Калмыкии проживают представители практически всех народов России. Республика расположена на перекрёстке исторических торговых и миграционных путей.



Незаметно на глазах у горожан выросли величественные своды кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия в 7 микрорайоне Элисты. Строительство православного храма началось в 2016 году.



Возведение собора идёт на пожертвования верующих. Внесли в это свою символическую лепту и приходы соседних регионов. Важной стала помощь буддистской общины республики.



Предстоящий 2020 год станет юбилейным для Элистинской и Калмыцкой епархии. Она была создана почти четверть века назад. Сегодня в степной республике действуют почти три десятка храмов и молельных домов. Самые крупные из них в Элисте, Лагани и Городовиковске.



В это же время шло возрождение буддизма в калмыцкой степи. Это был долгий путь реставрации. В настоящее время на территории Калмыкии действует 27 хурулов и монастырей. Главный из них «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте, а первым стал Хурул «Сякюсн сюме» в п. Аршан.



Сегодня в Калмыкии создан и действует уникальный в своём роде межконфессиональный совет. В нём на равных с буддистами и христианами участвуют представители мусульман республики Калмыкия.



Общины оказывают необходимую духовную и материальную поддержку престарелым, инвалидам, детям-сиротам, а также тем, кто оступился и отбывает наказание в местах лишения свободы.



В больницах и социальных учреждениях республики открыты молитвенные комнаты. Главные общечеловеческие заповеди звучат на разных языках и в различных религиозных традициях. В эти дни - мы свидетели важнейших событий в духовной жизни республики. Открыт ещё один хурул на родине Геше Вангьяла в посёлке Шин-Мер. Его построили на пожертвования местных жителей. Активно, несмотря на погодные условия, ведётся и строительство православного храма в 7 микрорайоне столицы.В многоконфессиональной Калмыкии проживают представители практически всех народов России. Республика расположена на перекрёстке исторических торговых и миграционных путей.Незаметно на глазах у горожан выросли величественные своды кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия в 7 микрорайоне Элисты. Строительство православного храма началось в 2016 году.Возведение собора идёт на пожертвования верующих. Внесли в это свою символическую лепту и приходы соседних регионов. Важной стала помощь буддистской общины республики.Предстоящий 2020 год станет юбилейным для Элистинской и Калмыцкой епархии. Она была создана почти четверть века назад. Сегодня в степной республике действуют почти три десятка храмов и молельных домов. Самые крупные из них в Элисте, Лагани и Городовиковске.В это же время шло возрождение буддизма в калмыцкой степи. Это был долгий путь реставрации. В настоящее время на территории Калмыкии действует 27 хурулов и монастырей. Главный из них «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте, а первым стал Хурул «Сякюсн сюме» в п. Аршан.Сегодня в Калмыкии создан и действует уникальный в своём роде межконфессиональный совет. В нём на равных с буддистами и христианами участвуют представители мусульман республики Калмыкия.Общины оказывают необходимую духовную и материальную поддержку престарелым, инвалидам, детям-сиротам, а также тем, кто оступился и отбывает наказание в местах лишения свободы.В больницах и социальных учреждениях республики открыты молитвенные комнаты. Главные общечеловеческие заповеди звучат на разных языках и в различных религиозных традициях.



Смотреть полный выпуск новостей



