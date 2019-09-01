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Сегодня, 15:15

В Доме Правительства идут лекции по антитеррору


В Доме Правительства в эти минуты продолжаются занятия, посвященные злободневной теме «Противодействие идеологии и практике терроризма и экстремизма». Лекции читает профессор Южно-Российского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Сергей Воронцов.

В зале – руководители и представители правоохранительных органов, специалисты муниципальных и государственных служб, а также студенты ВУЗов и ССУЗов Элисты. Важным представляются занятия, где речь будут вести о практических действиях граждан в случае угроз террористического характера.



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