В Доме Правительства идут лекции по антитеррору

В Доме Правительства в эти минуты продолжаются занятия, посвященные злободневной теме «Противодействие идеологии и практике терроризма и экстремизма». Лекции читает профессор Южно-Российского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Сергей Воронцов.



В зале – руководители и представители правоохранительных органов, специалисты муниципальных и государственных служб, а также студенты ВУЗов и ССУЗов Элисты. Важным представляются занятия, где речь будут вести о практических действиях граждан в случае угроз террористического характера. В Доме Правительства в эти минуты продолжаются занятия, посвященные злободневной теме «Противодействие идеологии и практике терроризма и экстремизма». Лекции читает профессор Южно-Российского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Сергей Воронцов.В зале – руководители и представители правоохранительных органов, специалисты муниципальных и государственных служб, а также студенты ВУЗов и ССУЗов Элисты. Важным представляются занятия, где речь будут вести о практических действиях граждан в случае угроз террористического характера.



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