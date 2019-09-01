Здесь и сейчас: о профилактике гриппа и ОРВИ

Сегодня на Радио Калмыкии - очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». Гости студии – руководитель регионального Управления Роспотребнодзора Джангар Санджиев и главный внештатный специалист Минздрава республики Галина Очирова.



Специалисты ведомств в прямом эфире рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ в осенне-зимний период, а также как обезопасить себя от вирусных инфекций. Сегодня на Радио Калмыкии - очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». Гости студии – руководитель регионального Управления Роспотребнодзора Джангар Санджиев и главный внештатный специалист Минздрава республики Галина Очирова.Специалисты ведомств в прямом эфире рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ в осенне-зимний период, а также как обезопасить себя от вирусных инфекций.



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