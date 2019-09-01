В Элисте открылась выставка Никиты и Дмитрия Санджиевых

Сегодня в Национальном музее имени Пальмова состоится открытие художественной выставки Никиты и Дмитрия Санджиевых, приуроченная к юбилею художников. Их вклад в развитие современного изобразительного искусства России неоценим.



Экспозиция будет представлена работами в разных жанрах и направлениях: скульптура, графика и живописные произведения. А 27 сентября в Элисте пройдет международная научно-практическая конференция, посвященная творчеству отца и сына Санджиевых. Сегодня в Национальном музее имени Пальмова состоится открытие художественной выставки Никиты и Дмитрия Санджиевых, приуроченная к юбилею художников. Их вклад в развитие современного изобразительного искусства России неоценим.Экспозиция будет представлена работами в разных жанрах и направлениях: скульптура, графика и живописные произведения. А 27 сентября в Элисте пройдет международная научно-практическая конференция, посвященная творчеству отца и сына Санджиевых.



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