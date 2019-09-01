ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:40

В Кетченеровском районе состоялось открытие хурула


Открытие хурула в поселке Шин-Мер стало еще одним свидетельством возрождения буддизма в степном регионе. Его построили всего за год. Он возведен на пожертвования местных жителей. И стал вторым крупным религиозным объектом в Кетченеровском районе.

Стоит отметить, поселок Шин-мер – это родина знаменитого геше Вангьяла. Уроженец этих мест, он получил высокую степень духовного образования – доктор буддийской философии, преподавал в Пекине, в Колумбийском университете в США.

В этом небольшом селе родился и священнослужитель Санал Мукубенов, завершающий 16-летний курс обучения в монастыре Дрепунг Гоманг.



Другие новости по теме:

  • Духовный праздник в Кетченеровском районе
  • В Центральном Хуруле состоялась презентация документального фильма «Геше»
  • В Калмыкию с визитом прибыл настоятель монастыря Дрепунг Гоманг
  • В Яшкульском районе состоялось открытие нового хурула
  • Монахи из Индии возведут песочную мандалу Ямантаки
  • 10-летие тантрического хурула
  • В Кетченеровском районе открыли ступу мудрости
  • Сегодня состоялась пресс-конференция Тэло Тулку Ринпоче
  • В Кетченеровском районе состоится торжественное открытие Ступы Победы
  • В Астраханской области продолжаются мероприятия к 200-летию Хошеутовского хурула

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34