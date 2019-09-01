В Кетченеровском районе состоялось открытие хурула

Открытие хурула в поселке Шин-Мер стало еще одним свидетельством возрождения буддизма в степном регионе. Его построили всего за год. Он возведен на пожертвования местных жителей. И стал вторым крупным религиозным объектом в Кетченеровском районе.



Стоит отметить, поселок Шин-мер – это родина знаменитого геше Вангьяла. Уроженец этих мест, он получил высокую степень духовного образования – доктор буддийской философии, преподавал в Пекине, в Колумбийском университете в США.



В этом небольшом селе родился и священнослужитель Санал Мукубенов, завершающий 16-летний курс обучения в монастыре Дрепунг Гоманг. Открытие хурула в поселке Шин-Мер стало еще одним свидетельством возрождения буддизма в степном регионе. Его построили всего за год. Он возведен на пожертвования местных жителей. И стал вторым крупным религиозным объектом в Кетченеровском районе.Стоит отметить, поселок Шин-мер – это родина знаменитого геше Вангьяла. Уроженец этих мест, он получил высокую степень духовного образования – доктор буддийской философии, преподавал в Пекине, в Колумбийском университете в США.В этом небольшом селе родился и священнослужитель Санал Мукубенов, завершающий 16-летний курс обучения в монастыре Дрепунг Гоманг.



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