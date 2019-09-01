Жительница Калмыкии борется с раком. Мария Дадаева, от которой отказались врачи крупных столичных клиник, обратилась за помощью к депутату государственной думы Марине Мукабеновой. Благодаря ее помощи женщина смогла пройти курс лечения и уже чувствует себя намного лучше.



Это сейчас Мария Дадаева улыбается и выглядит счастливой. Еще какое-то время назад сюда в одну из частных клиник Москвы ее привезли в состоянии сопора, когда человек уже не реагирует на происходящее вокруг него.



Врачи крупнейших медицинских учреждений не оставили ей шансов на жизнь, отправив домой с последней стадией онкозаболевания. Браться за лечение попросту отказались. Именно тогда ее родные решили использовать все возможные способы, чтобы помочь родному человеку.



О том, что организм дал сбой, Мария узнала у себя дома в Лагани. Потом была Астрахань, где диагноз подтвердился – злокачественная опухоль правого легкого. В борьбе за жизнь женщина и ее родные испробовали все.



Последней надеждой стало обращение за помощью к депутату государственной думы Марине Мукабеновой. Благодаря ее содействию Марии Дадаевой удалось пройти лечение в одной из частных московских клиник.



Ей пророчили всего несколько месяцев. Теперь у Марии появилась надежда на выздоровление.



Посидели, подержались за руки, поговорили о том, о сем. И вот на душе уже стало светлее, - делится своими чувствами Мария. Она рассказала нам, как врачи возвращали ее к жизни. Это были не только лекарства и процедуры, а, самое главное, настрой, что вместе у них все получится. Жительница Калмыкии борется с раком. Мария Дадаева, от которой отказались врачи крупных столичных клиник, обратилась за помощью к депутату государственной думы Марине Мукабеновой. Благодаря ее помощи женщина смогла пройти курс лечения и уже чувствует себя намного лучше.Это сейчас Мария Дадаева улыбается и выглядит счастливой. Еще какое-то время назад сюда в одну из частных клиник Москвы ее привезли в состоянии сопора, когда человек уже не реагирует на происходящее вокруг него.Врачи крупнейших медицинских учреждений не оставили ей шансов на жизнь, отправив домой с последней стадией онкозаболевания. Браться за лечение попросту отказались. Именно тогда ее родные решили использовать все возможные способы, чтобы помочь родному человеку.О том, что организм дал сбой, Мария узнала у себя дома в Лагани. Потом была Астрахань, где диагноз подтвердился – злокачественная опухоль правого легкого. В борьбе за жизнь женщина и ее родные испробовали все.Последней надеждой стало обращение за помощью к депутату государственной думы Марине Мукабеновой. Благодаря ее содействию Марии Дадаевой удалось пройти лечение в одной из частных московских клиник.Ей пророчили всего несколько месяцев. Теперь у Марии появилась надежда на выздоровление.Посидели, подержались за руки, поговорили о том, о сем. И вот на душе уже стало светлее, - делится своими чувствами Мария. Она рассказала нам, как врачи возвращали ее к жизни. Это были не только лекарства и процедуры, а, самое главное, настрой, что вместе у них все получится.



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