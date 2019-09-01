Одинокий тополь Калмыкии может стать главным деревом страны. К сегодняшнему дню он лидирует в голосовании за это почетное звание. За него отдали свои голоса без малого 13 тысяч человек. Проголосовать за священное для народа Калмыкии дерево призвал и глава региона Бату Хасиков в своем аккаунте в Инстаграм.



Всего в конкурсе принимают участие 12 исторических деревьев Татарстана, Чечни, Удмуртии, Северной Осетии-Алании, Ленинградской, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, Тамбова и Москвы.



Одна из главных задач конкурса – призвать к бережному отношению к окружающей среде, обратить внимание на культурное наследие России. До подведения итогов голосования остаются считанные дни. Те, кто еще не успел отдать свой голос, могут это сделать до 1 октября. Одинокий тополь Калмыкии может стать главным деревом страны. К сегодняшнему дню он лидирует в голосовании за это почетное звание. За него отдали свои голоса без малого 13 тысяч человек. Проголосовать за священное для народа Калмыкии дерево призвал и глава региона Бату Хасиков в своем аккаунте в Инстаграм.Всего в конкурсе принимают участие 12 исторических деревьев Татарстана, Чечни, Удмуртии, Северной Осетии-Алании, Ленинградской, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, Тамбова и Москвы.Одна из главных задач конкурса – призвать к бережному отношению к окружающей среде, обратить внимание на культурное наследие России. До подведения итогов голосования остаются считанные дни. Те, кто еще не успел отдать свой голос, могут это сделать до 1 октября.



Смотреть полный выпуск новостей



