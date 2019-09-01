ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:31

Театр имени Басангова готовит премьеру


Национальный театр имени Басангова готовит премьеру. В год театра увидит свет постановка по пьесе Егора Буджалова «Тогряш». Режиссер спектакля - Алексей Сарангов. По его словам, эта пронзительная история любви не оставит никого равнодушным.

Одна из главных задач - помочь молодым актерам найти свое амплуа, сейчас они активно вживаются в роль на репетициях. Совсем скоро калмыцкие театралы увидят премьерный показ.



Другие новости по теме:

  • Театр им. Б. Басангова примет участие театральном марафоне
  • Национальный театр готовит спектакль «Братья калмыки»
  • Национальный драматический театр подготовил премьеру к юбилею Д,Н.Кугультинова
  • Национальный театр имени Б.Басангова готовится к премьере
  • Национальный драматический театр готовится к юбилею
  • Национальный драматического театр отправляется на гастроли в Москву
  • Русский театр драмы и комедии готовит спектакль «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького
  • Национальный драматический театр готовит премьеру
  • Национальный драматический театр открыл 78-ой сезон
  • Национальный театр готовит долгожданную премьеру

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34