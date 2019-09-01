Национальный театр имени Басангова готовит премьеру. В год театра увидит свет постановка по пьесе Егора Буджалова «Тогряш». Режиссер спектакля - Алексей Сарангов. По его словам, эта пронзительная история любви не оставит никого равнодушным.



Одна из главных задач - помочь молодым актерам найти свое амплуа, сейчас они активно вживаются в роль на репетициях. Совсем скоро калмыцкие театралы увидят премьерный показ. Национальный театр имени Басангова готовит премьеру. В год театра увидит свет постановка по пьесе Егора Буджалова «Тогряш». Режиссер спектакля - Алексей Сарангов. По его словам, эта пронзительная история любви не оставит никого равнодушным.Одна из главных задач - помочь молодым актерам найти свое амплуа, сейчас они активно вживаются в роль на репетициях. Совсем скоро калмыцкие театралы увидят премьерный показ.



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