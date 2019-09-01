ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:27

В Элисте прошел конкурс на лучшего газодымозащитника


Сегодняшний конкурс определил лучшего газодымозащитника среди пожарно-спасательных подразделений Калмыкии. В нем приняли участие 6 команд из районов республики. Им предстояло отыскать очаг условного пожара, ликвидировать его и спасти пострадавшего, который находился в многоэтажном здании.

Конкурсанты должны уметь ориентироваться в помещении, где стоит дым и ограничена видимость. При этом необходимо соблюдать технику безопасности. Такие учения позволяют отработать профессиональное мастерство.

Кроме того, команды состязались за почетное звание « Лучшее звено газодымозащитной службы».



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии провели ликвидацию условного ландшафтного пожара
  • Сотрудники МЧС провели учения на Колонском пруду
  • В Элисте проведены масштабные учения МЧС
  • В Элисте состоялся конкурс на знания ПДД среди школьников
  • Спасатели Калмыкии состязались в пожарно-прикладном спорте
  • Представители футбольных дворовых команд смогут побороться за звание лучшего
  • В Элисте состоялся конкурс военно-патриотической и солдатской песни
  • В Калмыкии стартовал республиканский конкурс «Педагог года - 2015»
  • Вести - Калмыкия 02.10.2013: 07.10
  • Элистинская пожарная часть №1 стала лучшим звеном газодымозащитной службы Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34