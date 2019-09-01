В Элисте прошел конкурс на лучшего газодымозащитника

Сегодняшний конкурс определил лучшего газодымозащитника среди пожарно-спасательных подразделений Калмыкии. В нем приняли участие 6 команд из районов республики. Им предстояло отыскать очаг условного пожара, ликвидировать его и спасти пострадавшего, который находился в многоэтажном здании.



Конкурсанты должны уметь ориентироваться в помещении, где стоит дым и ограничена видимость. При этом необходимо соблюдать технику безопасности. Такие учения позволяют отработать профессиональное мастерство.



Кроме того, команды состязались за почетное звание « Лучшее звено газодымозащитной службы». Сегодняшний конкурс определил лучшего газодымозащитника среди пожарно-спасательных подразделений Калмыкии. В нем приняли участие 6 команд из районов республики. Им предстояло отыскать очаг условного пожара, ликвидировать его и спасти пострадавшего, который находился в многоэтажном здании.Конкурсанты должны уметь ориентироваться в помещении, где стоит дым и ограничена видимость. При этом необходимо соблюдать технику безопасности. Такие учения позволяют отработать профессиональное мастерство.Кроме того, команды состязались за почетное звание « Лучшее звено газодымозащитной службы».



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