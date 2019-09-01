В Баруне состоялось открытие спортивной площадки

В Барунской школе Юстинского района состоялось открытие спортивной площадки. В торжественной церемонии приняли участие исполняющий обязанности министра образования и науки Николай Манцаев. Объект был построен в рамках реализации программы «Оснащение инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения».



Это случилось благодаря активным действиям Бату Хасикова, тогда занимавшего пост сенатора от Калмыкии. Для учащихся Барунской школы – появление такой площадки стало настоящим подарком.



Вот он долгожданный момент. Перерезана красная лента и под звуки спортивного марша учащиеся Барунской средней школы вступают на площадку нового спортсооружения.



На церемонию открытия собрались почти все жители поселка. Это праздник всеобщий, - подчеркнет в своем выступлении глава администрации Юстинского РМО Юрий Очиров.



И какой же праздник без стихов и песен. В концертной программе принимают участие не только учащиеся местной школы, но и коллективы художественной самодеятельности из районного центра.



Среди официальных лиц, приехавших разделить радость барунцев, исполняющий обязанности министра образования и науки Николай Манцаев. Именно это ведомство курирует в регионе проекты, которые реализуются в рамках федеральной программы «Создание условий для занятий физической культурой в сельской местности».



Спортплощадку в Баруне построили в течение двух месяцев. В интервью Манцаев скажет, что она нового поколения, четвертая по счету, введенная в строй в течение последних 6 лет. Но до конца текущего года планируется построить еще ряд таких сооружений.



По словам директора школы Ларисы Бембеевой, в последние годы оказывается ощутимая поддержка со стороны федеральных и республиканских властей.



Ну, а самый яркий и эмоциональный момент. Право забить первый гол в футбольные ворота предоставляется Николаю Манцаеву. Министру это удалось, несмотря на то, что они были защищены одним из опытных игроков школьной команды.



Но, стоит сказать, что юным барунцам есть, на кого держать равнение. Среди выпускников этой школы мастера спорта России Джангар Мукранов, Альберт Боджиков, Баатр Онкуров, кандидат в мастера спорта Александр Шонхуров и другие. В Барунской школе Юстинского района состоялось открытие спортивной площадки. В торжественной церемонии приняли участие исполняющий обязанности министра образования и науки Николай Манцаев. Объект был построен в рамках реализации программы «Оснащение инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения».Это случилось благодаря активным действиям Бату Хасикова, тогда занимавшего пост сенатора от Калмыкии. Для учащихся Барунской школы – появление такой площадки стало настоящим подарком.Вот он долгожданный момент. Перерезана красная лента и под звуки спортивного марша учащиеся Барунской средней школы вступают на площадку нового спортсооружения.На церемонию открытия собрались почти все жители поселка. Это праздник всеобщий, - подчеркнет в своем выступлении глава администрации Юстинского РМО Юрий Очиров.И какой же праздник без стихов и песен. В концертной программе принимают участие не только учащиеся местной школы, но и коллективы художественной самодеятельности из районного центра.Среди официальных лиц, приехавших разделить радость барунцев, исполняющий обязанности министра образования и науки Николай Манцаев. Именно это ведомство курирует в регионе проекты, которые реализуются в рамках федеральной программы «Создание условий для занятий физической культурой в сельской местности».Спортплощадку в Баруне построили в течение двух месяцев. В интервью Манцаев скажет, что она нового поколения, четвертая по счету, введенная в строй в течение последних 6 лет. Но до конца текущего года планируется построить еще ряд таких сооружений.По словам директора школы Ларисы Бембеевой, в последние годы оказывается ощутимая поддержка со стороны федеральных и республиканских властей.Ну, а самый яркий и эмоциональный момент. Право забить первый гол в футбольные ворота предоставляется Николаю Манцаеву. Министру это удалось, несмотря на то, что они были защищены одним из опытных игроков школьной команды.Но, стоит сказать, что юным барунцам есть, на кого держать равнение. Среди выпускников этой школы мастера спорта России Джангар Мукранов, Альберт Боджиков, Баатр Онкуров, кандидат в мастера спорта Александр Шонхуров и другие.



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