Оштрафован глава Сарульского СМО

Глава Сарульского сельского муниципального образования оштрафован за эксплуатацию административного здания районной больницы без разрешения на его ввод. Это выяснилось в результате проверки прокуратуры Черноземельского района.



Муниципалитет не получив официального документа, удостоверяющего его соответствие всем необходимым нормам, использовал по назначению. Что могло привести к человеческим жертвам. Глава Сарульского сельского муниципального образования оштрафован за эксплуатацию административного здания районной больницы без разрешения на его ввод. Это выяснилось в результате проверки прокуратуры Черноземельского района.Муниципалитет не получив официального документа, удостоверяющего его соответствие всем необходимым нормам, использовал по назначению. Что могло привести к человеческим жертвам.



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