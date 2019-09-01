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Вчера, 18:07

Оштрафован глава Сарульского СМО


Глава Сарульского сельского муниципального образования оштрафован за эксплуатацию административного здания районной больницы без разрешения на его ввод. Это выяснилось в результате проверки прокуратуры Черноземельского района.

Муниципалитет не получив официального документа, удостоверяющего его соответствие всем необходимым нормам, использовал по назначению. Что могло привести к человеческим жертвам.



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