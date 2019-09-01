Роспотребнадзор ведет расследование в отношении предпринимателя

Бактерии группы кишечной палочки в Троицкой гимназии выявили сотрудники регионального Роспотребнадзора. Однако, как пояснили в ведомстве, этот случай не имеет отношения к недавней вспышке в образовательном учреждении норовируса.



Сейчас предстоит выяснить, насколько правильно хранилась замороженная продукция. Она произведена в одном из цехов Элисты. А потому сейчас ведомством организовано расследование в отношении индивидуального предпринимателя.



Отобраны пробы продукции и смывы с оборудования, инвентаря, рук и одежды работников цеха. Результаты исследований станут известны в течение семи дней. Бактерии группы кишечной палочки в Троицкой гимназии выявили сотрудники регионального Роспотребнадзора. Однако, как пояснили в ведомстве, этот случай не имеет отношения к недавней вспышке в образовательном учреждении норовируса.Сейчас предстоит выяснить, насколько правильно хранилась замороженная продукция. Она произведена в одном из цехов Элисты. А потому сейчас ведомством организовано расследование в отношении индивидуального предпринимателя.Отобраны пробы продукции и смывы с оборудования, инвентаря, рук и одежды работников цеха. Результаты исследований станут известны в течение семи дней.



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