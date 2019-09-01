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Вчера, 12:58

Сборная Калмыкии на чемпионате ЮФО по боксу


Сегодня в Астраханской области состоится торжественное открытие чемпионата ЮФО среди мужчин по боксу. На протяжении четырех дней спортсмены будут сражаться в 10 весовых категориях.

Помимо сборной Калмыкии, в соревнованиях участвуют атлеты из 7 регионов: Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, республик Адыгея, Крым и города Севастополь.

Финал чемпионата состоится 28 сентября. Победители получат путевки на первенство России, которое пройдет в Самаре в ноябре.



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