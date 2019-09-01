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Сегодня, 12:15

На полях Калмыкии идет сев озимых


На полях региона полным ходом идет сев озимых зерновых. Посевная площадь составит чуть более 200 тысяч гектаров. Около половины из них на сегодняшний день уже засеяно, - сообщают в профильном ведомстве.

Высокими темпами проводят кампанию хозяйства Сарпинского, Малодербетовского и Целинного районов. Завершится осенний сев в первой декаде октября.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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