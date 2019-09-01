ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:11

Аномальная погода установилась в Калмыкии


Ниже нормы на 5 градусов. Аномальная погода установилась на территории всей европейской части России. Не исключение и юг страны. Так, в нашем регионе после футболок и босоножек жители резко переоделись в теплые свитера и куртки.

И хотя официальный сайт Гидромета уже в эти выходные обещает нам вновь по-летнему теплое солнце, все же рекомендует в ближайшие два дня не забывать зонтик и одеваться теплее.

Осень пришла неожиданно. Теплые погожие дни резко сменились на серые хмурые будни. По-настоящему осеннее серое небо низко над городом. Кажется, вот-вот снова заморосит дождь.

Унылая пора, как у великого русского поэта, застигла врасплох всех: и людей, и животных. От наступившего холода они спасаются по-своему. В столичных детских садах также наступило время утепляться. Пока у малышей тихий час, воспитатели оклеивают окна, чтобы в группах не гуляли сквозняки.

Кстати, несмотря на резкое понижение температуры воздуха на улице, в дошкольных и школьных учреждениях города тепловой режим не нарушен.

Однако, если сравнить с прошлой неделей, то можно увидеть, что за выходные в помещениях температура упала на 5-6 градусов, – рассказывает медсестра 18 столичного детсада.

Аномально холодная погода установилась на территории всей европейской части России. Однако, по прогнозам официального сайта Гидромета, с каждым днем столбик термометров будет подниматься вверх, и приближать нас к так называемому «бабьему лету».

А пока горожане кутаются в теплую одежду и спешат согреться горячим чаем.

Не забывают элистинцы и о профилактике простудных заболеваний. Принимают витамины и получают прививки. Ведь сезон гриппа не за горами. Ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора.

Уже вакцинировано почти шестьдесят тысяч человек. На днях в регион поступит очередная партия вакцины. Она будет распределена по муниципалитетам степного региона.

Что касается главной экономической отрасли республики – сельского хозяйства, то здесь погодные условия также внесли свои небольшие коррективы.

Если понижение температуры никак не отразилось на планах хозяйственников, то дожди, накрывшие западную часть республики, временно приостановили на полях сев озимых культур.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии столбики термометров достигнут 40-градусной отметки
  • Погода в Калмыкии будет резко меняться
  • До конца недели в Калмыкии ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
  • В выходные в Калмыкии ожидается дождливая погода
  • В Калмыкии осень не торопится сменить лето
  • Выходные порадуют жителей Калмыкии солнечной и безветренной погодой
  • Жара и засуха в Калмыкии не отступают
  • В середине следующей недели синоптики обещают жителям Калмыкии понижение температуры и дожди
  • Дождливый июль
  • В ближайшие выходные в Калмыкии установится весенняя погода

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34