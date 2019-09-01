Аномальная погода установилась в Калмыкии

Ниже нормы на 5 градусов. Аномальная погода установилась на территории всей европейской части России. Не исключение и юг страны. Так, в нашем регионе после футболок и босоножек жители резко переоделись в теплые свитера и куртки.



И хотя официальный сайт Гидромета уже в эти выходные обещает нам вновь по-летнему теплое солнце, все же рекомендует в ближайшие два дня не забывать зонтик и одеваться теплее.



Осень пришла неожиданно. Теплые погожие дни резко сменились на серые хмурые будни. По-настоящему осеннее серое небо низко над городом. Кажется, вот-вот снова заморосит дождь.



Унылая пора, как у великого русского поэта, застигла врасплох всех: и людей, и животных. От наступившего холода они спасаются по-своему. В столичных детских садах также наступило время утепляться. Пока у малышей тихий час, воспитатели оклеивают окна, чтобы в группах не гуляли сквозняки.



Кстати, несмотря на резкое понижение температуры воздуха на улице, в дошкольных и школьных учреждениях города тепловой режим не нарушен.



Однако, если сравнить с прошлой неделей, то можно увидеть, что за выходные в помещениях температура упала на 5-6 градусов, – рассказывает медсестра 18 столичного детсада.



Аномально холодная погода установилась на территории всей европейской части России. Однако, по прогнозам официального сайта Гидромета, с каждым днем столбик термометров будет подниматься вверх, и приближать нас к так называемому «бабьему лету».



А пока горожане кутаются в теплую одежду и спешат согреться горячим чаем.



Не забывают элистинцы и о профилактике простудных заболеваний. Принимают витамины и получают прививки. Ведь сезон гриппа не за горами. Ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора.



Уже вакцинировано почти шестьдесят тысяч человек. На днях в регион поступит очередная партия вакцины. Она будет распределена по муниципалитетам степного региона.



Что касается главной экономической отрасли республики – сельского хозяйства, то здесь погодные условия также внесли свои небольшие коррективы.



Если понижение температуры никак не отразилось на планах хозяйственников, то дожди, накрывшие западную часть республики, временно приостановили на полях сев озимых культур. Ниже нормы на 5 градусов. Аномальная погода установилась на территории всей европейской части России. Не исключение и юг страны. Так, в нашем регионе после футболок и босоножек жители резко переоделись в теплые свитера и куртки.И хотя официальный сайт Гидромета уже в эти выходные обещает нам вновь по-летнему теплое солнце, все же рекомендует в ближайшие два дня не забывать зонтик и одеваться теплее.Осень пришла неожиданно. Теплые погожие дни резко сменились на серые хмурые будни. По-настоящему осеннее серое небо низко над городом. Кажется, вот-вот снова заморосит дождь.Унылая пора, как у великого русского поэта, застигла врасплох всех: и людей, и животных. От наступившего холода они спасаются по-своему. В столичных детских садах также наступило время утепляться. Пока у малышей тихий час, воспитатели оклеивают окна, чтобы в группах не гуляли сквозняки.Кстати, несмотря на резкое понижение температуры воздуха на улице, в дошкольных и школьных учреждениях города тепловой режим не нарушен.Однако, если сравнить с прошлой неделей, то можно увидеть, что за выходные в помещениях температура упала на 5-6 градусов, – рассказывает медсестра 18 столичного детсада.Аномально холодная погода установилась на территории всей европейской части России. Однако, по прогнозам официального сайта Гидромета, с каждым днем столбик термометров будет подниматься вверх, и приближать нас к так называемому «бабьему лету».А пока горожане кутаются в теплую одежду и спешат согреться горячим чаем.Не забывают элистинцы и о профилактике простудных заболеваний. Принимают витамины и получают прививки. Ведь сезон гриппа не за горами. Ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора.Уже вакцинировано почти шестьдесят тысяч человек. На днях в регион поступит очередная партия вакцины. Она будет распределена по муниципалитетам степного региона.Что касается главной экономической отрасли республики – сельского хозяйства, то здесь погодные условия также внесли свои небольшие коррективы.Если понижение температуры никак не отразилось на планах хозяйственников, то дожди, накрывшие западную часть республики, временно приостановили на полях сев озимых культур.



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