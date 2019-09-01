Сегодня в Элисте состоится розыгрыш Кубка России по футболу третьего дивизиона. Встречу проведут элистинский «Уралан» и «Энергетик» из города Прохладный из Кабардино-Балкарии. Начало матча в три часа дня на стадионе «Юность».



Победитель получит путевку на розыгрыш Кубка России, который пройдет в следующем году. Элистинские футболисты настроены только на победу. Напомним, ранее на берегах Волги они одержали верх над командой «Астрахань» со счетом 3:0.



А первого октября «Уралан» у себя дома примет еще одного сильного соперника – команду «Политех» из Махачкалы. После этого элистинцы проведут три выездных матча. Сегодня в Элисте состоится розыгрыш Кубка России по футболу третьего дивизиона. Встречу проведут элистинский «Уралан» и «Энергетик» из города Прохладный из Кабардино-Балкарии. Начало матча в три часа дня на стадионе «Юность».Победитель получит путевку на розыгрыш Кубка России, который пройдет в следующем году. Элистинские футболисты настроены только на победу. Напомним, ранее на берегах Волги они одержали верх над командой «Астрахань» со счетом 3:0.А первого октября «Уралан» у себя дома примет еще одного сильного соперника – команду «Политех» из Махачкалы. После этого элистинцы проведут три выездных матча.



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