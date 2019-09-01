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Сегодня, 13:01

Учения по «Краткому Ламриму» на калмыцком языке продолжатся


Сегодня учения по «Краткому Ламриму» на калмыцком языке продолжатся. Его презентация состоялась накануне. Это первый за почти сто лет перевод с тибетского буддийского сочинения. Оно переведено исследователем Геннадием Корнеевым.

Выход в свет нового издания приурочено к 420-летию со дня рождения ойратского просветителя Зая-пандиты, а также зимой исполнится 600 лет со дня нирваны Зунква гегяна –Ламы Цонкапы.

Теперь у нас есть возможность читать переводы священных текстов на калмыцком языке, как наши предки, говорят те, кто пришел на презентацию нового издания. Ведь их ойратские переводы были дословные, они сохраняли изначальный смысл учения.

Для этого в калмыцком языке была создана специальная терминология, объясняющая глубокую суть буддийской философии без искажений. Калмыки получили эту редкую удачу благодаря Зая-Пандите. Еще сохранились рукописи переводов сочинений, написанных ясным письмом.

Сверяя их с тибетским оригиналом, можно восстановить утраченную терминологию, - говорит администратор Центрального хурула Йонтен гелюнг.

Кстати, по просьбе Йонтен ламы с тибетского был переведен текст «Краткого Ламрима» согласно традиции заложенной ойратским просветителем.

Именно поэтому в моем переводе, - рассказывает Геннадий Корнеев, полностью сохранен строй предложений оригинала, используются слова высокого стиля, а также устаревшие, эквиваленты которых отсутствуют в современном калмыцком языке.

По мнению многих, частое обращение к калмыцкому тексту, размышление над ним и сравнение его с русским вариантом перевода позволит раскрыть удивительную философскую глубину родного языка, передающего смысл тибетского оригинала.

Это издание было подготовлено специально к учениям досточтимого Еше Лодоя Ринпоче, который находится в эти дни в республике. Для многих верующих он стал духовным учителем и наставником. В программе его визита, по традиции, запланировано участие в проведении ежегодных тантрических ритуалов.

А в конце следующей недели ожидается визит Сопа Ринпоче. Тем самым у верующих будет возможность получить благословение выдающихся учителей буддизма.

Между тем, а издание священных текстов послужит стартом для дальнейшей работы по возрождению Дхармы на калмыцкой земле и стимулом для изучения родного языка. Ну, а подарком к национальному празднику Зул станет перевод «Среднего Ламрима».



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